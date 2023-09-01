Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Жеребьевка второго по силе еврокубка пройдет 1 сентября в 15:00 по Киеву
По итогам раунда Q4 квалификации определен состав участников группового этапа Лиги конференций.
Определен также состав корзин посева для группового раунда Лиги конференций, второго по престижности еврокубка.
32 клубов будут поделены на 8 групп по 4 команды. Жеребьевка пройдет 1 сентября в 15:00 в Монако.
Луганская «Заря» находится в третьей корзине для жеребьевки и получит по одному сопернику из корзин 1, 2 и 4
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Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.
Лига конференций 2023/24. Корзины посева для группового раунда
Корзина 1: Айнтрахт (Германия), Динамо Загреб (Хорватия), Брюгге (Бельгия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Гент (Бельгия), Фенербахче (Турция), Лилль (Франция), Ференцварош (Венгрия)
Корзина 2: ПАОК (Греция), Слован Братислава (Словакия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория Пльзень (Чехия), Астон Вилла (Англия), Лудогорец (Болгария), Фиорентина (Италия), Буде-Глимт (Норвегия)
Корзина 3: Генк (Бельгия), Заря (Украина), Астана (Казахстан), Бешикташ (Турция), ХИК (Финляндия), Легия (Польша), Спартак Трнава (Словакия), Олимпия Любляна (Словения)
Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), КИ Клаксвик (Фарерские острова), Абердин (Дания), Чукарички (Сербия), Лугано (Швейцария), Брейдаблик (Исландия), Нордшеланд (Дания), Балкани (Косово)
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