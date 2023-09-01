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Лига Европы
01 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 04:21
144
0

Определен состав корзин посева для группового раунда Лиги Европы

Жеребьевка второго по силе еврокубка пройдет 1 сентября в 14:00 по Киеву

01 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 04:21
144
0
Определен состав корзин посева для группового раунда Лиги Европы
УЕФА

По итогам раунда Q4 квалификации определен состав участников группового этапа Лиги Европы.

Определен состав корзин посева для группового раунда Лиги Европы, второго по престижности еврокубка.

32 клубов будут поделены на 8 групп по 4 команды. Жеребьевка пройдет 1 сентября в 14:00 в Монако.

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Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря

Лига Европы 2023/24. Корзины посева для группового раунда

Корзина 1: Вест Хэм (Англия), Ливерпуль (Англия), Рома (Италия), Аякс (Нидерланды), Вильярреал (Испания), Байер (Германия), Аталанта (Италия), Рейнджерс (Шотландия)

Корзина 2: Спортинг (Португалия), Славия Прага (Чехия), Ренн (Франция), Олимпиакос (Греция), Бетис (Испания), ЛАСК (Австрия), Марсель (Франция), Карабах (Азербайджан)

Корзина 3: Мольде (Норвегия), Брайтон (Англия), Шериф (Молдова), Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), Фрайбург (Германия), Спарта Прага (Чехия), Маккаби Хайфа (Израиль), Штурм (Австрия)

Корзина 4: Тулуза (Франция), АЕК Афины (Греция), ТСЦ Бачка-Топола (Сербия), Серветт (Швейцария), Панатинаикос (Греция), Ракув (Польша), Арис Лимасол (Кипр), Хеккен (Швеция)

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Источник Sport.ua
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