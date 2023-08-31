Динамо 90-й раз уступило хозяевам в еврокубках

Поражение от «Бешикташа» (0:1) стало для «Динамо» 90-м на чужих полях в еврокубках. 58 раз киевляне уступали хозяевам в Лиге (Кубке) чемпионов, 27 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 2 – в Лиге конференций.

Проигрыш туркам стал «юбилейным» и для Мирчи Луческу – 40-м на посту главного тренера «бело-синих» во всех турнирах. 31 поражение под его руководством динамовцы потерпели в еврокубках, 8 – в чемпионатах Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ