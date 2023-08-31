Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо 90-й раз уступило хозяевам в еврокубках
Лига конференций
31 августа 2023, 23:54 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:01
94
0

Динамо 90-й раз уступило хозяевам в еврокубках

Киевляне потерпели 30-е поражение во всех турнирах при Луческу

31 августа 2023, 23:54 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:01
94
0
Динамо 90-й раз уступило хозяевам в еврокубках
ФК Динамо

Поражение от «Бешикташа» (0:1) стало для «Динамо» 90-м на чужих полях в еврокубках. 58 раз киевляне уступали хозяевам в Лиге (Кубке) чемпионов, 27 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 – в Кубке кубков и 2 – в Лиге конференций.

Проигрыш туркам стал «юбилейным» и для Мирчи Луческу – 40-м на посту главного тренера «бело-синих» во всех турнирах. 31 поражение под его руководством динамовцы потерпели в еврокубках, 8 – в чемпионатах Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков
Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей
Поединок с Бешикташем стал юбилейным для двух игроков Динамо
цифры и факты Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Следующий бой Усика может состояться в этом году
Бокс | 31 августа 2023, 18:11 0
Следующий бой Усика может состояться в этом году
Следующий бой Усика может состояться в этом году

Хирн надеется, что бой с Хрговичем может пройти в декабре

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 31 августа 2023, 23:40 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол
Футбол | 31.08.2023, 23:07
ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол
ВИДЕО. Бабенко удален с поля в первом экстратайме за грубый фол
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Футбол | 31.08.2023, 19:53
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
30.08.2023, 23:35
Волейбол
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 30
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
31.08.2023, 12:25 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем