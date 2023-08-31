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Украина. Первая лига
31 августа 2023, 23:51 | Обновлено 31 августа 2023, 23:59
39
0

Агробизнес арендовал полузащитника Карпат Дениса Галенкова

Команда из Волочиска отпустила во Львов хавбека и получила взамен другого

31 августа 2023, 23:51 | Обновлено 31 августа 2023, 23:59
39
0
Агробизнес арендовал полузащитника Карпат Дениса Галенкова
ФК Карпаты. Денис Галенков

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Карпат» Денис Галенков ближайшие четыре месяца проведет на правах аренды в «Агробизнесе».

В новой команде 27-летний футболист будет выступать под 27-м номером.

Напомним, ранее в обратном направлении, из «Агробизнеса» в «Карпаты», отправился полузащитник Виталий Равлик. Он подписал с зелено-белыми контракт на 2 года.

Галенков перебрался во Львов летом 2021 года из «Полесья». В нынешнем сезоне воспитанник днепровского футбола провел по 3 матча за «Карпаты» и «Карпаты-2», отметившись голом в кубковом матче с «Прикарпатьем» (1:2).

Контракт Дениса Галенкова с «Карпатами» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Агробизнес» после пяти туров Первой лиги с 8 очками занимает 4-е место в группе А. В следующем туре 3 сентября команда Александра Чижевского сыграет на выезде с тернопольской «Нивой».

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Агробизнес Карпаты Львов трансферы аренда игрока инсайд Виталий Равлик
Источник Sport.ua
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