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Украина. Первая лига
31 августа 2023, 23:11 |
583
0

Стал известен срок контрактов Бабогло и Равлика с Карпатами

Бывший капитан «Александрии» продолжит карьеру в Первой лиге

31 августа 2023, 23:11 |
583
0
Стал известен срок контрактов Бабогло и Равлика с Карпатами
ФК Александрия. Владислав Бабогло

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Владислав Бабогло подписал с «Карпатами» полноценный контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. «Александрия», трудовой договор футболиста с которой должен был действовать до середины 2025 года, заработала на этом трансфере 585 тысяч гривен.

К слову, после подписания Бабогло «Карпаты» убрали из своей заявки другого центрбека, Богдана Векляка. Теперь он значится в ростере «Карпат-2», что позволяет футболисту теперь играть как во Второй лиге, так и в Первой.

За вторую команду «Карпат» заявлен и еще один свежеиспеченный новичок клуба, экс-полузащитник «Агробизнеса» Виталий Равлик. С ним подписан контракт на 2 года.

После пяти туров чемпионата Первой лиги «Карпаты» с 13 очками возглавляют турнирную таблицу группы А. В субботу, 2 сентября, команда Мирона Маркевича примет во Львове идущий пятым «Эпицентр». Начало матча – в 13:00.

Ранее в эксклюзивном интервью Sport.ua Владислав Бабогло рассказал, что побудило его в разгар сезона сменить футбольную «прописку».

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Владислав Бабогло Виталий Равлик Карпаты Львов трансферы Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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