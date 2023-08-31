БАБОГЛО: с Ротанем были прекрасные отношения, но хочу работать с Маркевичем

Одним из последних летних новичков «Карпат» стал 24–летний Владислав Бабогло – бывший капитан «Александрии» и игрок сборной Молдовы.

В эксклюзивном интервью Sport.ua Владислав Бабогло рассказал, что побудило его в разгар сезона сменить футбольную «прописку«:

– После того, как во второй половине августа руководство ФК «Александрия» сообщило об интересе ко мне со стороны «Карпат», события начали разворачиваться стремительно. Я уже вскоре оказался в расположении «зелено–белых», прошел медосмотр, выполнил другие формальности, чтобы до закрытия трансферного «окна» контракт был подписан.

– Как ты вообще оцениваешь продолжение карьеры в «Карпатах»?

– Очень положительно, это шаг вперед. Я вообще люблю новые вызовы, а здесь речь идет о команде с традициями, у которой амбициозные планы. В конце концов, хотелось поработать под руководством такого известного специалиста, как Мирон Маркевич.

– Если уж зашла речь о тренерах, то кто из них сыграл в твоем становлении весомую роль?

– Владимир Шаран. Это именно он пригласил меня в «Александрию», под его опекой я прошел путь до игрока основного состава, защитника молодежной сборной Украины.

– С 2023 года ты выступаешь уже за сборную Молдовы. Почему?

– Если откровенно, то не верил, что получу приглашение в национальную сборную Украины. Поэтому и решил, что смогу добиться признания на международной арене выступая за сборную Молдовы. Тем более, что я родился в Молдове.

– И уже 20 июня ты стал чрезвычайно популярен в соседней стране, когда забил победный гол в ворота сборной Польши в отборе на чемпионат Европы.

– Пожалуй, этот матч займет заметное место в истории молдавской сборной. Ведь после первого тайма хозяева в Кишиневе уступали 0:2, но сумели сенсационно склонить чашу весов на свою сторону. Радует, что и мне удалось внести свой вклад в эту волевую победу.

– Ты играл с поляками за сборную в центре обороны, как в своей бывшей команде?

– Нет, в «Александрии» я действовал на позиции стопера, а главный тренер сборной Сергей Клещенко дал указание играть на позиции опорного полузащитника с акцентом на оборону. Вот почему те обозреватели, которые утверждали, что я играл персонально против лидера атак поляков Левандовского, ошибаются. Наши пути пересекались лишь, когда он в поисках мяча возвращался в глубину поля.

– А после твоего победного гола Левандовский не предложил тебе обменяться футболками?

– Нет (улыбается). Да и после финального свистка было не до того: мы не скрывали радости, а на трибунах вообще творилось что–то невероятное. В конце концов, я не фанатею от обмена футболками.

– Кстати, а тебе, где комфортнее играть – стопером или в опорной зоне?

– Главное – приносить пользу команде, а на какой позиции – это второстепенно.

– В первой половине сентября сборную Молдовы ждут очередные испытания: товарищеский матч с Австрией и отборочный – с Фарерами.

– Да, и не терпится в этих поединках доказать, что наша победа над поляками – не случайность. Но до отъезда в расположение сборной, надеюсь в начале сентября дебютировать за «Карпаты» в календарном матче с «Эпицентром».

– В «Карпатах» ты встретил знакомых?

– Да, вратаря Андрея Кожухаря и полузащитника Максима Чеха, с которыми вместе выступали за молодежную сборную Украины.

– Тогда напоследок скажи, почему «Александрия», которая не скрывает своего желания пробиться в еврокубковую зону, в последнее время устроила распродажу ведущих игроков?

– Об этом лучше поинтересоваться у клубного руководства «Александрии». С тренерским штабом во главе с Русланом Ротанем у меня сложились прекрасные отношения.