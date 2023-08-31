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Лига конференций
31 августа 2023, 23:38 | Обновлено 31 августа 2023, 23:51
115
4

Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей

32-летний хавбек киевлян провел 50-й матч в еврокубках в качестве капитана

31 августа 2023, 23:38 | Обновлено 31 августа 2023, 23:51
115
4
Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Сидорчук провел 50-й матч в еврокубках в качестве капитана «Динамо». С этим показателем он занимает третью позицию в списке капитанов-гвардейцев украинских клубов вслед за Дарио Срной и Александром Шовковским. По 23 раза Сидорчук выводил динамовцев на поле в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, 4 - в Лиге конференций.

Капитанский дебют Сергея на международной арене состоялся 14 сентября 2017 года в домашнем матче киевлян с албанским «Скендербеу» (2:1) в групповом раунде ЛЕ. В играх, в которых он участвовал в статусе капитана, бело-синие одержали 13 побед, 13 встреч завершили вничью и 24 проиграли (мячи 50-76). К слову, матч с «Бешикташем» стал 83-м в еврокубковой карьере Сидорчука. Что позволило выйти ему на 4-е место в списке топ-гвардейцев «Динамо», обойдя Андрея Ярмоленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-9 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок

Сезоны

Клуб

Матчи

1.

Дарио СРНА

2008-2018

Шахтер

93

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

2005-2017

Динамо

61

3.

Сергей СИДОРЧУК

2018-2024

Динамо

50

4.

Руслан РОТАНЬ

2012-2016

Днепр

38

5.

Анатолий ТИМОЩУК

2003-2007

Шахтер

35

6.

Александр ГОЛОВКО

1999-2002

Динамо

30

7.

Виктор КОЛОТОВ

1974-1980

Динамо

29

8.

Олег ЛУЖНЫЙ

1994-1999

Динамо

22

9.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1986-1993

Динамо

21

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
мда уж, ювілейчик ще той...
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0
Vovan78
Який капітан, така і команда! Ніякі!!!!!
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0
zhyr
Капітан найслабшого Динамо за часів незалежності))
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0
Віктор Коробка
Зі святом, Сергію.
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