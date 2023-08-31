Лига конференций31 августа 2023, 23:45 | Обновлено 31 августа 2023, 23:49
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Днепр-1 – Спартак Трнава. Пресс-конференция Городова. Смотреть онлайн. LIVE
31 августа в словацком Кошице прошел ответный матч 4-го раунда отбора ЛК
31 августа 2023, 23:45 | Обновлено 31 августа 2023, 23:49
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31 августа в 21:00 в словацком городе Кошице прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После ничьей в первом матче (1:1) вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл «Спартаку» из Трнавы (1:2 д.в.) и выбыл из еврокубков.
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Валерия Городова.
Днепр-1 – Спартак Трнава. Пресс-конференция Городова. Смотреть онлайн. LIVE
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