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Лига конференций
31 августа 2023, 23:45 | Обновлено 31 августа 2023, 23:49
260
0

Днепр-1 – Спартак Трнава. Пресс-конференция Городова. Смотреть онлайн. LIVE

31 августа в словацком Кошице прошел ответный матч 4-го раунда отбора ЛК

31 августа 2023, 23:45 | Обновлено 31 августа 2023, 23:49
260
0
Днепр-1 – Спартак Трнава. Пресс-конференция Городова. Смотреть онлайн. LIVE
СК Днепр-1. Валерий Городов

31 августа в 21:00 в словацком городе Кошице прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После ничьей в первом матче (1:1) вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл «Спартаку» из Трнавы (1:2 д.в.) и выбыл из еврокубков.

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Валерия Городова.

Днепр-1 – Спартак Трнава. Пресс-конференция Городова. Смотреть онлайн. LIVE

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Спартак Трнава пресс-конференция Валерий Городов Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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