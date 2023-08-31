31 августа в 21:00 в словацком городе Кошице прошел ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы.

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После ничьей в первом матче (1:1) вице-чемпион Украины «Днепр-1» проиграл «Спартаку» из Трнавы (1:2 д.в.) и выбыл из еврокубков.

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Валерия Городова.

Днепр-1 – Спартак Трнава. Пресс-конференция Городова. Смотреть онлайн. LIVE