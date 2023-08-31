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Лига конференций
31 августа 2023, 23:54 |
342
2

Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков

Последний раз свинью киевлянам подложил швейцарский «Тун»

31 августа 2023, 23:54 |
342
2
Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в ответном матче в плей-офф квалификации Лига конференций проиграло «Бешикташу» (0:1) и завершило выступление в еврокубках в этом сезоне.

Отметим, что предыдущий раз киевляне не играли в группе еврокубкового турнира еще в 2005 году, когда команда в двухматчевом противостоянии уступила швейцарскому «Туну».

В этом году «Динамо» в серии пенальти одолело греческий «Арис» в третьем раунде квалификации Лиги конференций, но в решающим противостоянии проиграло «Бешикташу» (2:4 по сумме двух матчей).

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Источник Sport.ua
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Vovan78
Так вже і Динамо не залишилось, одна тільки назва!
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+1
Alexander Киев
І нехай ця традиція продовжиться назавжди. Не місце ФК ОПЗЖ в Україні 
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-4
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