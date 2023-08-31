Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков
Последний раз свинью киевлянам подложил швейцарский «Тун»
Киевское «Динамо» в ответном матче в плей-офф квалификации Лига конференций проиграло «Бешикташу» (0:1) и завершило выступление в еврокубках в этом сезоне.
Отметим, что предыдущий раз киевляне не играли в группе еврокубкового турнира еще в 2005 году, когда команда в двухматчевом противостоянии уступила швейцарскому «Туну».
В этом году «Динамо» в серии пенальти одолело греческий «Арис» в третьем раунде квалификации Лиги конференций, но в решающим противостоянии проиграло «Бешикташу» (2:4 по сумме двух матчей).
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