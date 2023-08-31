Динамо впервые с 2005 года осталось без группового этапа еврокубков

Киевское «Динамо» в ответном матче в плей-офф квалификации Лига конференций проиграло «Бешикташу» (0:1) и завершило выступление в еврокубках в этом сезоне.

Отметим, что предыдущий раз киевляне не играли в группе еврокубкового турнира еще в 2005 году, когда команда в двухматчевом противостоянии уступила швейцарскому «Туну».

В этом году «Динамо» в серии пенальти одолело греческий «Арис» в третьем раунде квалификации Лиги конференций, но в решающим противостоянии проиграло «Бешикташу» (2:4 по сумме двух матчей).