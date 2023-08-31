Поединок с Бешикташем стал юбилейным для двух игроков Динамо

Поединок с «Бешикташем» (0:1) стал 80-м в еврокубковой карьере 30-летнего хавбека «Динамо» Виталия Буяльского. Он стал 6-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа. 39 встреч Буяльский отыграл в Лиге Европы, 37 – в Лиге чемпионов и 4 – в Лиге конференций. 32 раза выпускал Виталия на поле Мирча Луческу, 26 – Александр Хацкевич, 18 – Сергей Ребров и 4 – Алексей Михайличенко.

Юбилейной игра с черно-белыми стала и для Александра Караваева, проведшего 60-й матч в еврокубках. В 34-х поединках он защищал ряды «Динамо», в 26 – «Зари». 37 встреч Александр отыграл в Лиге Европы, 20 – в Лиге чемпионов и 3 – в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Игрок Годы Всего ЛЧ КК ЛЕ ЛК СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2016 143 109 - 34 - - 2. Олег ГУСЕВ 2003-2017 98 56 - 42 - - 3. Денис ГАРМАШ 2010-2022 88 44 - 44 - - 4. Сергей СИДОРЧУК 2013-2023 83 36 - 43 4 - 5. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2009-2023 82 36 - 44 2 - 6. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2014-2023 80 37 - 39 4 - 7. Олег БЛОХИН 1972-1987 79 43 18 15 - 3 8. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2007 73 71 - 2 - - Максим ШАЦКИХ 1999-2008 73 69 - 4 - - 10. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 72 68 - 4 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.