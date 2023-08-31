Поединок с Бешикташем стал юбилейным для двух игроков Динамо
Виталий Буяльский провел 80-й матч в еврокубках, а Александр Караваев – 60-й
Поединок с «Бешикташем» (0:1) стал 80-м в еврокубковой карьере 30-летнего хавбека «Динамо» Виталия Буяльского. Он стал 6-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа. 39 встреч Буяльский отыграл в Лиге Европы, 37 – в Лиге чемпионов и 4 – в Лиге конференций. 32 раза выпускал Виталия на поле Мирча Луческу, 26 – Александр Хацкевич, 18 – Сергей Ребров и 4 – Алексей Михайличенко.
Юбилейной игра с черно-белыми стала и для Александра Караваева, проведшего 60-й матч в еврокубках. В 34-х поединках он защищал ряды «Динамо», в 26 – «Зари». 37 встреч Александр отыграл в Лиге Европы, 20 – в Лиге чемпионов и 3 – в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках
|
|
Игрок
|
Годы
|
Всего
|
ЛЧ
|
КК
|
ЛЕ
|
ЛК
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
143
|
109
|
-
|
34
|
-
|
-
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2017
|
98
|
56
|
-
|
42
|
-
|
-
|
3.
|
Денис ГАРМАШ
|
2010-2022
|
88
|
44
|
-
|
44
|
-
|
-
|
4.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2023
|
83
|
36
|
-
|
43
|
4
|
-
|
5.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2023
|
82
|
36
|
-
|
44
|
2
|
-
|
6.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2014-2023
|
80
|
37
|
-
|
39
|
4
|
-
|
7.
|
Олег БЛОХИН
|
1972-1987
|
79
|
43
|
18
|
15
|
-
|
3
|
8.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2007
|
73
|
71
|
-
|
2
|
-
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
73
|
69
|
-
|
4
|
-
|
-
|
10.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
72
|
68
|
-
|
4
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.
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