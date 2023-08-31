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Лига конференций
31 августа 2023, 23:29 | Обновлено 31 августа 2023, 23:35
217
2

Поединок с Бешикташем стал юбилейным для двух игроков Динамо

Виталий Буяльский провел 80-й матч в еврокубках, а Александр Караваев – 60-й

31 августа 2023, 23:29 | Обновлено 31 августа 2023, 23:35
217
2
Поединок с Бешикташем стал юбилейным для двух игроков Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Поединок с «Бешикташем» (0:1) стал 80-м в еврокубковой карьере 30-летнего хавбека «Динамо» Виталия Буяльского. Он стал 6-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа. 39 встреч Буяльский отыграл в Лиге Европы, 37 – в Лиге чемпионов и 4 – в Лиге конференций. 32 раза выпускал Виталия на поле Мирча Луческу, 26 – Александр Хацкевич, 18 – Сергей Ребров и 4 – Алексей Михайличенко.

Юбилейной игра с черно-белыми стала и для Александра Караваева, проведшего 60-й матч в еврокубках. В 34-х поединках он защищал ряды «Динамо», в 26 – «Зари». 37 встреч Александр отыграл в Лиге Европы, 20 – в Лиге чемпионов и 3 – в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Игрок

Годы

Всего

ЛЧ

КК

ЛЕ

ЛК

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

143

109

-

34

-

-

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2017

98

56

-

42

-

-

3.

Денис ГАРМАШ

2010-2022

88

44

-

44

-

-

4.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

83

36

-

43

4

-

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2023

82

36

-

44

2

-

6.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2014-2023

80

37

-

39

4

-

7.

Олег БЛОХИН

1972-1987

79

43

18

15

-

3

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2007

73

71

-

2

-

-

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

73

69

-

4

-

-

10.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

72

68

-

4

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.

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Источник Sport.ua
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