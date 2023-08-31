Украина. Премьер лига31 августа 2023, 23:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:05
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Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября в 17:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги
31 августа 2023, 23:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:05
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В пятницу, 1 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Черноморец». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Верес» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Черноморец»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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