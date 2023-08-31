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Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 23:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:05
126
0

Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября в 17:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги

31 августа 2023, 23:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:05
126
0
Верес – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 1 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Черноморец». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Черноморец»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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