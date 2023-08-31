В пятницу, 1 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Черноморец». Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало в 17:00.

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«Верес» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Черноморец»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».