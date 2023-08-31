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Украина. Первая лига
31 августа 2023, 22:40 |
1855
2

Батиста привез для Карпат нападающего

Львовяне собираются взять его в годичную аренду

31 августа 2023, 22:40 |
1855
2
Батиста привез для Карпат нападающего
ФК Карпаты Львов. Вильям Роша Батиста

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» находится бразильский нападающий, который может стать последним летним новичком «зелено-белых».

По информации нашего источника, потенциальному новобранцу – 23 года, львовяне собираются взять его в годичную аренду. Кстати, привез латиноамериканца во Львов бывший форвард «Карпат» Батиста, который в последнее время занимается селекционной работой. В частности, большинство из тех бразильцев, которые до недавнего времени выступали за «Львов» – подопечные именно Батисты.

Прилагаются усилия, чтобы завтра были выполнены все формальности и тогда бразилец, фамилию которого в ФК пока не афишируют, сможет узаконить свои деловые отношения с «зелено-белыми».

В четверг «Карпаты» подписали форварда «Агробизнеса».

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инсайд Вильям Роша Батиста Карпаты Львов трансферы Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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Yulian Beshley
його вже внесли в заявку на сезон)
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