Батиста привез для Карпат нападающего

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» находится бразильский нападающий, который может стать последним летним новичком «зелено-белых».

По информации нашего источника, потенциальному новобранцу – 23 года, львовяне собираются взять его в годичную аренду. Кстати, привез латиноамериканца во Львов бывший форвард «Карпат» Батиста, который в последнее время занимается селекционной работой. В частности, большинство из тех бразильцев, которые до недавнего времени выступали за «Львов» – подопечные именно Батисты.

Прилагаются усилия, чтобы завтра были выполнены все формальности и тогда бразилец, фамилию которого в ФК пока не афишируют, сможет узаконить свои деловые отношения с «зелено-белыми».

В четверг «Карпаты» подписали форварда «Агробизнеса».