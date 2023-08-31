Украина. Премьер лига31 августа 2023, 20:50 | Обновлено 31 августа 2023, 20:51
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги
31 августа 2023, 20:50 | Обновлено 31 августа 2023, 20:51
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В пятницу, 1 сентября, пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Черноморец».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча в 17.00.
«Верес» – «Черноморец» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.
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