В пятницу, 1 сентября, пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Черноморец».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча в 17.00.

«Верес» – «Черноморец» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.