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Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 20:50 | Обновлено 31 августа 2023, 20:51
55
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги

31 августа 2023, 20:50 | Обновлено 31 августа 2023, 20:51
55
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец
УПЛ

В пятницу, 1 сентября, пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Черноморец».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало матча в 17.00.

«Верес» – «Черноморец» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.

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Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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