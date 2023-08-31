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Лига конференций
31 августа 2023, 20:05 | Обновлено 31 августа 2023, 20:16
887
2

Днепр-1 – Спартак Трнава. Известны стартовые составы на матч ЛК

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени

31 августа 2023, 20:05 | Обновлено 31 августа 2023, 20:16
887
2
Днепр-1 – Спартак Трнава. Известны стартовые составы на матч ЛК
СК Днепр-1

В четверг, 31 августа «Днепр-1» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций в Кошице в формально домашнем матче примет словацкий клуб – «Спартак» из Трнавы.

Стартовые составы:

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Билл, Леднев, Пихаленок. Гуцуляк.

«Спартак» Трнава: Такач, Коштрна, Горосито, Штетина, Микович, Желькович, Офори, Коша, Даниэль, Байнович, Ристовски.

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени. Первый матч неделю назад завершился вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Спартак» Трнава.

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Спартак Трнава Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава стартовые составы
Источник Sport.ua
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DimB
Де Дніпро-1 показують? В анонсі було на каналі Уніан, але там Зорю показують???
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