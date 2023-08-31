Днепр-1 – Спартак Трнава. Известны стартовые составы на матч ЛК
Начало матча – в 21:00 по киевскому времени
В четверг, 31 августа «Днепр-1» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций в Кошице в формально домашнем матче примет словацкий клуб – «Спартак» из Трнавы.
Стартовые составы:
«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Билл, Леднев, Пихаленок. Гуцуляк.
«Спартак» Трнава: Такач, Коштрна, Горосито, Штетина, Микович, Желькович, Офори, Коша, Даниэль, Байнович, Ристовски.
Начало матча – в 21:00 по киевскому времени. Первый матч неделю назад завершился вничью 1:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Спартак» Трнава.
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