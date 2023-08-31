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  4. Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Лига конференций
31 августа 2023, 19:53 |
3161
7

Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа

Последний шанс на еврокубковую осень

31 августа 2023, 19:53 |
3161
7
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
ФК Динамо Киев

В 21:00 начнется матч квалификации Лиги конференций между «Бешикташем» и «Динамо». Первую встречу турецкая команда выиграла со счетом 3:2.

Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Волошин, Буяльский, Ванат

В запасе: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Рамадани, Андриевский, Шепелев, Царенко, Бражко, Диалло, Бенито, Пэррис.

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Источник Sport.ua
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Zanregent
Попов и Сидорчук(((
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+2
Перець
Дід молодець головне стабільність нащо в складі тормоз Сидорчук гра програна до початку жовта 100% буде,паси назад, обрізки , не потрібна бразилія і головне бити вище  воріт
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+1
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Микола Унгурян
успіхів і перемоги
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0
Kovalchuk
Все наши в составе 
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-1
Тарік1994
Вирішив не ризикувати, як завжди. Але може краще вже спробувати Бражка на ЦЗ ніж Сироту. У Попова то затупи не рідкість, але він і боротьбу виграти можу і верх, а Сирота крім непоганого пасу це зажди караул
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-1
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