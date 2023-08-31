Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа

В 21:00 начнется матч квалификации Лиги конференций между «Бешикташем» и «Динамо». Первую встречу турецкая команда выиграла со счетом 3:2.

Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Волошин, Буяльский, Ванат

В запасе: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Рамадани, Андриевский, Шепелев, Царенко, Бражко, Диалло, Бенито, Пэррис.