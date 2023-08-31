Лига конференций31 августа 2023, 19:53 |
3161
7
Выбор Луческу. Составы на матч Динамо против Бешикташа
Последний шанс на еврокубковую осень
31 августа 2023, 19:53 |
3161
7
В 21:00 начнется матч квалификации Лиги конференций между «Бешикташем» и «Динамо». Первую встречу турецкая команда выиграла со счетом 3:2.
Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Волошин, Буяльский, Ванат
В запасе: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Рамадани, Андриевский, Шепелев, Царенко, Бражко, Диалло, Бенито, Пэррис.
Читайте также:Бешикташ – Динамо. Текстовая трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 31 августа 2023, 19:54 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 31 августа 2023, 15:49 7
Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность
Футбол | 31.08.2023, 13:43
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Футбол | 31.08.2023, 20:49
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Попов и Сидорчук(((
Дід молодець головне стабільність нащо в складі тормоз Сидорчук гра програна до початку жовта 100% буде,паси назад, обрізки , не потрібна бразилія і головне бити вище воріт
Показать Скрыть 2 ответа
успіхів і перемоги
Все наши в составе
Вирішив не ризикувати, як завжди. Але може краще вже спробувати Бражка на ЦЗ ніж Сироту. У Попова то затупи не рідкість, але він і боротьбу виграти можу і верх, а Сирота крім непоганого пасу це зажди караул
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2023, 00:37 6
30.08.2023, 19:43 11
30.08.2023, 07:31
30.08.2023, 16:33 31
29.08.2023, 17:12 9
31.08.2023, 12:25 8
30.08.2023, 07:35
30.08.2023, 10:41 10