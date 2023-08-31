Майк Тайсон назвал своего любимого теннисиста

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Майк Тайсон рассказал, матчи какого теннисиста он любит смотреть.

«Теннис – отличный вид спорта, я большой поклонник этой дисциплины. Мне нравится смотреть матчи Новака Джоковича», – заявил Майк.

Также Тайсон дал совет всем детям, которые мечтают стать великими в спорте: «Чтобы добиться успеха, нужно время. Это то, что сначала не понимаешь до конца. Спорт продолжает влиять и вдохновлять меня и мою семью», – добавил бывший чемпион.

Тайсон в это году был замечен на трибунах Ролан Гаррос, он посетил матч Джоковича против Карлоса Алькараса.

Отметим, что 14-летняя дочь Тайсона Милан занимается теннисом.