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  4. Стали известны составы команд на матч Заря – Славия
Лига Европы
31 августа 2023, 18:58 |
392
0

Стали известны составы команд на матч Заря – Славия

Главные тренеры команд определили игроков, которые начнут встречу

31 августа 2023, 18:58 |
392
0
Стали известны составы команд на матч Заря – Славия

Стали известны составы команд на матч плей-офф Лиги Европы между украинской «Зарей» и чешской «Славией».

Заря: Турбаевский – Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх, Мишнев, Яцик, Герреро – Алефиренко.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Нагнойный, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Головкин.

Славия: Коларж – Масопуст, Огбу, Вичек, Провод – Доудера, Дорли, Голеш, Зафейрис, Шранц – Ван Бюрен.

Запасные: Мандоуш, Сиротник, Валлем, Тиджани, Читил, Юречка, Боржил, Шевчик, Огунгбайи, Громада, Томич, Юрасек.

Матч между «Зарей» и «Славией» пройдет в Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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