Стали известны составы команд на матч Заря – Славия
Главные тренеры команд определили игроков, которые начнут встречу
Стали известны составы команд на матч плей-офф Лиги Европы между украинской «Зарей» и чешской «Славией».
Заря: Турбаевский – Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх, Мишнев, Яцик, Герреро – Алефиренко.
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Нагнойный, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Головкин.
Славия: Коларж – Масопуст, Огбу, Вичек, Провод – Доудера, Дорли, Голеш, Зафейрис, Шранц – Ван Бюрен.
Запасные: Мандоуш, Сиротник, Валлем, Тиджани, Читил, Юречка, Боржил, Шевчик, Огунгбайи, Громада, Томич, Юрасек.
Матч между «Зарей» и «Славией» пройдет в Люблине и начнется в 20:00 по киевскому времени.
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