Серхио РОМЕРО: «Я поклонник Расинга, но сегодня защищаю цвета Боки»

Вратарь аргентинской «Боки Хуниорс» Серхио Ромеро рассказал, почему не праздновал выход своей команды в полуфинал Кубка Либертадорес 2023 победой в серии пенальти над также аргентинским «Расингом».

«Я не могу праздновать, потому что я поклонник «Расинга», но сегодня защищаю цвета «Боки». Очень смешанные чувства. Ухожу с болью и грустью. Мне не нравится, что люди меня ругают. Все знают, что я болельщик «Расинга», но сегодня я играю за «Боку» и должен делать все ради лучшего для «Боки». Для этого я пришел в этот клуб — доказать, что меня рано списывать. И каждый день я стараюсь делать то, что лучше всего для «Боки».

Не удивительно, что я не праздновал, потому что я болельщик «Расинга» и люблю этот клуб. Это моя реальность. Но сегодня я был по другую сторону, должен был стараться для «Боки», делать сэйвы и оставить свои ворота в неприкосновенности. Потому я счастлив, но, в то же время, мне грустно», — сказал Ромеро.

36-летний Серхио Ромеро — воспитанник «Расинга», из которого в 2007-м году уехал в Европу, где выступал за нидерландский «АЗ», итальянские «Самподорию» и «Венецию», «Монако» из чемпионата Франции и английский «Манчестер Юнайтед». В 2022-м году он вернулся в Аргентину, где выступает за «Боку Хуниорс».

«Расинг» и «Бока Хуниорс» входят в так называемую «Большую пятерку» - пять самых титулованных аргентинских команд. Между собой они — самые принципиальные соперники.