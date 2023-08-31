Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Либертадорес. Бока по пенальти прошла Расинг и сыграет с Палмейрасом
Кубок Либертадорес
31 августа 2023, 10:36 | Обновлено 31 августа 2023, 11:00
109
0

Кубок Либертадорес. Бока по пенальти прошла Расинг и сыграет с Палмейрасом

В Кубке Либертадорес 2023 определились еще двое полуфиналистов

31 августа 2023, 10:36 | Обновлено 31 августа 2023, 11:00
109
0
Кубок Либертадорес. Бока по пенальти прошла Расинг и сыграет с Палмейрасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Бока Хуниорс

В Кубке Либертадорес 2023 состоялись два ответных матча четвертьфинала

В Авельянеде в матче двух аргентинских команд «Расинг» был ближе к тому, чтобы забить, чем «Бока Хуниорс», однако матч завершился нулевой ничьей и серией пенальти, которую выиграла команда из столицы. «Бока» забила все четыре своих удара, а у хозяев два промаха из трех.

Соперник «Боки Хуниорс» в полуфинале определялся в матче между бразильским «Палмейрасом» и колумбийским «Депортиво Перейра». Гости за 15 минут до истечения основного времени остались в меньшинстве — две желтые карточки за три минуты получил Хуан Себастьян Кинтеро. Однако воспользоваться большинством «Палмейрас» не смог — матч завершился со счетом 0:0 и выигравший первую встречу бразильский клуб вышел в полуфинал.

Кубок Либертадорес 2023

четвертьфинал, ответные матчи

31 августа

Расинг (Аргентина) – Бока Хуниорс (Аргентина) - 0:0 (0:0) (по пенальти - 1:4)

Первый матч - 0:0

Палмейрас (Бразилия) – Депортиво Перейра (Колумбия) - 0:0 (0:0)

Первый матч - 4:0

Сетка плей-офф

По теме:
Копа Судамерикана. Дефенса обыграла Ботафого и вышла в полуфинал
Интер Майами – Нэшвилл – 0:0. No Kryvtsov – no party. Видеообзор матча
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
Кубок Либертадорес Бока Хуниорс Расинг Авельянеда Палмейрас Депортиво Перейра видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Стиляга? Макгрегор поделился своим новым имиджем
MMA | 31 августа 2023, 04:27 1
ФОТО. Стиляга? Макгрегор поделился своим новым имиджем
ФОТО. Стиляга? Макгрегор поделился своим новым имиджем

Ирландец сбрил бороду и усы

Индепендьенте сегодня попытается закрыть трансфер хавбека Днепра-1
Футбол | 31 августа 2023, 11:40 0
Индепендьенте сегодня попытается закрыть трансфер хавбека Днепра-1
Индепендьенте сегодня попытается закрыть трансфер хавбека Днепра-1

Доминго Бланко может вернуться в Аргентину

ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
Футбол | 30.08.2023, 16:00
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30.08.2023, 23:35
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Футбол | 30.08.2023, 15:14
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 5
Теннис
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 27
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
29.08.2023, 10:41 28
Теннис
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем