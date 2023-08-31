Кубок Либертадорес. Бока по пенальти прошла Расинг и сыграет с Палмейрасом
В Кубке Либертадорес 2023 определились еще двое полуфиналистов
В Кубке Либертадорес 2023 состоялись два ответных матча четвертьфинала
В Авельянеде в матче двух аргентинских команд «Расинг» был ближе к тому, чтобы забить, чем «Бока Хуниорс», однако матч завершился нулевой ничьей и серией пенальти, которую выиграла команда из столицы. «Бока» забила все четыре своих удара, а у хозяев два промаха из трех.
Соперник «Боки Хуниорс» в полуфинале определялся в матче между бразильским «Палмейрасом» и колумбийским «Депортиво Перейра». Гости за 15 минут до истечения основного времени остались в меньшинстве — две желтые карточки за три минуты получил Хуан Себастьян Кинтеро. Однако воспользоваться большинством «Палмейрас» не смог — матч завершился со счетом 0:0 и выигравший первую встречу бразильский клуб вышел в полуфинал.
Кубок Либертадорес 2023
четвертьфинал, ответные матчи
31 августа
Расинг (Аргентина) – Бока Хуниорс (Аргентина) - 0:0 (0:0) (по пенальти - 1:4)
Первый матч - 0:0
Палмейрас (Бразилия) – Депортиво Перейра (Колумбия) - 0:0 (0:0)
Первый матч - 4:0
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