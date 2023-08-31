Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в группе ЛЧ

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, кого бы хотел видеть соперниками команды на групповом этапе Лиги чемпионов:

«Хотел бы, чтобы «Шахтеру» попались «Севилья», «Порту» и «Галатасарай». «Севилья» — потому что рядом живет моя семья, смогу доехать на машине. «Порту» — с португальскими командами всегда получается играть неплохо.

«Галатасарай» — мне очень нравится атмосфера на матчах в Турции, было бы круто сыграть на таком легендарном стадионе. «Реал», «Ман Сити» — с ними не хотелось бы, с ними часто играли».

Жеребьевка группового этапа состоится уже сегодня, 31 августа. Начало — в 19:00 по Киеву.