Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в группе ЛЧ
Лига чемпионов
31 августа 2023, 16:36 |
909
0

Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в группе ЛЧ

«Шахтер» узнает своих соперников сегодня

31 августа 2023, 16:36 |
909
0
Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в группе ЛЧ
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, кого бы хотел видеть соперниками команды на групповом этапе Лиги чемпионов:

«Хотел бы, чтобы «Шахтеру» попались «Севилья», «Порту» и «Галатасарай». «Севилья» — потому что рядом живет моя семья, смогу доехать на машине. «Порту» — с португальскими командами всегда получается играть неплохо.

«Галатасарай» — мне очень нравится атмосфера на матчах в Турции, было бы круто сыграть на таком легендарном стадионе. «Реал», «Ман Сити» — с ними не хотелось бы, с ними часто играли».

Жеребьевка группового этапа состоится уже сегодня, 31 августа. Начало — в 19:00 по Киеву.

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «В ЛЧ хочу сыграть с Бенфикой, а еще с МанСити и Баварией»
Проведена жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Тарас Степаненко Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»
Футбол | 30 августа 2023, 21:45 0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Инфаркт Редника? У меня три стента в сердце»

Наставник «Динамо» рассказал, что ранее имел проблемы с сердцем

ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Ромы
Футбол | 31 августа 2023, 13:13 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Ромы

Форвард «Челси» отправился в еще одну аренду

ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
Теннис | 31.08.2023, 15:15
ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Бокс | 30.08.2023, 20:59
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
Волейбол | 30.08.2023, 19:43
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 21
Футбол
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
31.08.2023, 12:25 6
Футбол
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем