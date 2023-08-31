Тренер Славии: «Мы ожидаем различных тактических альтернатив от Зари»

Главный тренер пражской «Славии» Инджрих Трпишовски ответил на вопрос о смене тренеров в «Заре».

– «Заря» меняет тренера между матчами. Хорошо ли это?

– Вопрос в том, как это будет. У нас есть новость, что команду в этом матче возглавит помощник бывшего тренера, но в то же время здесь должен присутствовать и новый тренер клуба. Трудно предсказать, кто скажет решающее слово. Новый тренер предпочитает совсем другой стиль, чем тот, в котором играла «Заря» в начале сезона и в первом матче. Мы ожидаем различных альтернатив, а также расстановок, в которых они могут начать игру. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, на своих принципах, которые сработали в первом матче. Все в наших руках, мы выиграли первый матч со счетом 2:0. Решающее значение будет иметь наша оборона. Посмотрим после старта, через несколько минут. Мы будем знать, в каком составе играет соперник и какие будут кадровые изменения. Только наше выступление будет решающим. Мы будем играть так, чтобы соперник реагировал на нас, а не наоборот.

Напомним, сегодня, 31 августа, в 20:00 начнется ответный матч последнего раунда квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск - «Славия» Прага.