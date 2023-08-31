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Лига Европы
31 августа 2023, 16:23 |
115
1

Тренер Славии: «Мы ожидаем различных тактических альтернатив от Зари»

Индржих Трпишовски поделился своими мыслями о ответном матче с «Зарей»

31 августа 2023, 16:23 |
115
1
Тренер Славии: «Мы ожидаем различных тактических альтернатив от Зари»
ФК Славия. Индржих Трпишовски

Главный тренер пражской «Славии» Инджрих Трпишовски ответил на вопрос о смене тренеров в «Заре».

– «Заря» меняет тренера между матчами. Хорошо ли это?
– Вопрос в том, как это будет. У нас есть новость, что команду в этом матче возглавит помощник бывшего тренера, но в то же время здесь должен присутствовать и новый тренер клуба. Трудно предсказать, кто скажет решающее слово. Новый тренер предпочитает совсем другой стиль, чем тот, в котором играла «Заря» в начале сезона и в первом матче. Мы ожидаем различных альтернатив, а также расстановок, в которых они могут начать игру. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, на своих принципах, которые сработали в первом матче. Все в наших руках, мы выиграли первый матч со счетом 2:0. Решающее значение будет иметь наша оборона. Посмотрим после старта, через несколько минут. Мы будем знать, в каком составе играет соперник и какие будут кадровые изменения. Только наше выступление будет решающим. Мы будем играть так, чтобы соперник реагировал на нас, а не наоборот.

Напомним, сегодня, 31 августа, в 20:00 начнется ответный матч последнего раунда квалификации Лиги Европы «Заря» Луганск - «Славия» Прага.

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Лига Европы Заря Луганск пресс-конференция Славия Прага Индржих Трпишовски Заря - Славия
Источник ФК Славия
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Да не нужно ничего ожидать от Зари, там некому играть.
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