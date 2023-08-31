Коутиньо может вернуться в Ла Лигу

Бразильский полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может в последние дни трансферного окна вернуться в Ла Лигу. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, в услугах Коутиньо заинтересован «Бетис». Это личная просьба главного тренера Мануэля Пеллегрини. «Бетис» готов лишь взять 31-летнего бразильца в аренду.

Ранее Коутиньо уже выступал в Ла Лиге за «Барселону» и «Эспаньол». В прошлом сезоне он не сумел стать основным игроком в «Астон Вилле», и англичане готовы от него избавиться. Также в услугах Коутиньо заинтересован «Аль-Духаиль».