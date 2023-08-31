Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коутиньо может вернуться в Ла Лигу
Испания
31 августа 2023, 15:27 |
471
0

Коутиньо может вернуться в Ла Лигу

На хавбека «Астон Виллы» нацелился «Бетис»

31 августа 2023, 15:27 |
471
0
Коутиньо может вернуться в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Бразильский полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может в последние дни трансферного окна вернуться в Ла Лигу. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, в услугах Коутиньо заинтересован «Бетис». Это личная просьба главного тренера Мануэля Пеллегрини. «Бетис» готов лишь взять 31-летнего бразильца в аренду.

Ранее Коутиньо уже выступал в Ла Лиге за «Барселону» и «Эспаньол». В прошлом сезоне он не сумел стать основным игроком в «Астон Вилле», и англичане готовы от него избавиться. Также в услугах Коутиньо заинтересован «Аль-Духаиль».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал Энсо Гонсалеса
Челси готов заплатить рекордную сумму за полузащитника Коринтианса
Безумные деньги. Аль-Иттихад готовит предложение по Салаху
Филиппе Коутиньо Астон Вилла Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Футбол | 30 августа 2023, 16:33 31
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»

Гендиректор «Шахтера» дал большое интервью The Athletic

Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Футбол | 31 августа 2023, 15:49 1
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность

ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
Теннис | 31.08.2023, 15:15
ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
ЗАНЕВСКАЯ – о решении не жать руку Соболенко: «Я поступила правильно»
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
Волейбол | 30.08.2023, 19:43
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
30.08.2023, 15:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 12
Футбол
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
30.08.2023, 20:59 7
Бокс
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
Цуренко в трех сетах обыграла победительницу квалификации на старте US Open
30.08.2023, 00:37 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем