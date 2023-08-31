Лига конференций31 августа 2023, 14:31 |
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ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет Днепр-1 в матче против Спартака
Украинский клуб выбрал основной комплект
31 августа 2023, 14:31 |
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Украинский «Днепр-1» и словацкий «Спартак» Трнава определили комплекты формы, в которых сыграют в ответном матче плей-офф Лиги конференций.
Обе команды сыграют в тех же комплектах, что и в первом матче. «Днепр-1» выбрал свой основной, желтый комплект, а вратарь украинской команды будет играть в форме оранжевого цвета.
Матч между «Днепром-1» и «Спартаком» Трнава состоится сегодня, 31 августа, в словацком Кошице и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
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