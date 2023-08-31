Англия31 августа 2023, 14:04 | Обновлено 31 августа 2023, 14:15
608
0
Миколенко – в сборной 1/32 финала Кубка английской лиги
Украинец удостоен признания в кубковом турнире
31 августа 2023, 14:04 | Обновлено 31 августа 2023, 14:15
608
0
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вошел в сборную 1/32 финала розыгрыша Кубка английской лиги. Таково решение организаторов турнира.
Как известно, Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» на матч с «Донкастером», в котором «ириски» победили со счетом 2:1. Виталий отыграл 75 минут и был заменен из-за повреждения.
Ранее стало известно, что Миколенко за свою игру против «Донкастера» получил высокую оценку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2023, 16:00 12
Константин Валеулин обнародовал официальное заявление
Футбол | 31 августа 2023, 11:40 0
Доминго Бланко может вернуться в Аргентину
Футбол | 31.08.2023, 00:23
Футбол | 30.08.2023, 15:14
Теннис | 31.08.2023, 14:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2023, 11:18 16
29.08.2023, 10:41 29
30.08.2023, 12:14
30.08.2023, 06:34
29.08.2023, 20:11 25
30.08.2023, 16:33 31
29.08.2023, 17:12 9
30.08.2023, 08:31