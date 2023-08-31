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  4. Миколенко – в сборной 1/32 финала Кубка английской лиги
Англия
31 августа 2023, 14:04 | Обновлено 31 августа 2023, 14:15
608
0

Миколенко – в сборной 1/32 финала Кубка английской лиги

Украинец удостоен признания в кубковом турнире

31 августа 2023, 14:04 | Обновлено 31 августа 2023, 14:15
608
0
Миколенко – в сборной 1/32 финала Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вошел в сборную 1/32 финала розыгрыша Кубка английской лиги. Таково решение организаторов турнира.

Как известно, Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» на матч с «Донкастером», в котором «ириски» победили со счетом 2:1. Виталий отыграл 75 минут и был заменен из-за повреждения.

Ранее стало известно, что Миколенко за свою игру против «Донкастера» получил высокую оценку.

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Кубок английской лиги по футболу Эвертон Виталий Миколенко
Источник Сайт Английской футбольной лиги
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