Миколенко – в сборной 1/32 финала Кубка английской лиги

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вошел в сборную 1/32 финала розыгрыша Кубка английской лиги. Таково решение организаторов турнира.

Как известно, Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» на матч с «Донкастером», в котором «ириски» победили со счетом 2:1. Виталий отыграл 75 минут и был заменен из-за повреждения.

Ранее стало известно, что Миколенко за свою игру против «Донкастера» получил высокую оценку.