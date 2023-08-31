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Англия
31 августа 2023, 01:15 | Обновлено 31 августа 2023, 01:29
291
0

Известна оценка Миколенко за кубковый матч Эвертона с Донкастером

Украинец не доиграл поединок до конца из-за повреждения

31 августа 2023, 01:15 | Обновлено 31 августа 2023, 01:29
291
0
Известна оценка Миколенко за кубковый матч Эвертона с Донкастером
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 30 августа, украинский защитник Виталий Миколенко принял участие в матче Кубка английской лиги, в котором его «Эвертон» на выезде переиграл «Донкастер» со счетом 2:1.

Миколенко начал встречу в стартовом составе «ирисок». Он отыграл 75 минут и был заменен из-за травмы.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия Миколенко оценкой 7,5. По «Эвертону» это четвертая сумма баллов. Лучше Виталия сыграли только Данжума (8,1), ставший лучшим игроком поединка, а также Гарнер и Кин (оба – по 7,7).

Напомним, «Эвертон», обыграв «Донкастер», удачно миновал стадию 1/32 финала розыгрыша Кубка английской лиги.

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Виталий Миколенко Кубок английской лиги по футболу Эвертон Донкастер наши за границей
Источник Sport.ua
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