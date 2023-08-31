Киченок/Остапенко – Гамис/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо (Венесуэла/Испания). Встреча состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Кравиц / Пюц – Баррер / Али. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Элина Аванесян / Камилла Рахимова – Клара Бюрель / Диан Парри.

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