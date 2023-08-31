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  4. Киченок/Остапенко – Гамис/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
31 августа 2023, 14:05 | Обновлено 31 августа 2023, 14:06
147
0

Киченок/Остапенко – Гамис/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open

31 августа 2023, 14:05 | Обновлено 31 августа 2023, 14:06
147
0
Киченок/Остапенко – Гамис/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

31 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо (Венесуэла/Испания). Встреча состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Кравиц / Пюц – Баррер / Али. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Элина Аванесян / Камилла Рахимова – Клара Бюрель / Диан Парри.

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смотреть онлайн US Open 2023 Людмила Киченок Алена Остапенко Андреа Гамис Сара Соррибес-Тормо
Источник Sport.ua
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