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US Open
31 августа 2023, 13:50 | Обновлено 31 августа 2023, 14:07
119
0

Киченок / Коллинс – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open

31 августа 2023, 13:50 | Обновлено 31 августа 2023, 14:07
119
0
Киченок / Коллинс – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

31 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Надя в дуэте с Даниэль Коллинс из США сразится против второго сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс. Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Хромачева / Сэвилл – Кроули / Тенгилиг. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сразятся против Татьяны Марии и Аранчи Рус.

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смотреть онлайн US Open 2023 Надежда Киченок Даниэль Коллинс Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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