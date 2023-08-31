Киченок / Коллинс – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open
31 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.
В первом раунде Надя в дуэте с Даниэль Коллинс из США сразится против второго сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс. Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Хромачева / Сэвилл – Кроули / Тенгилиг. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Победительницы матча в следующем раунде сразятся против Татьяны Марии и Аранчи Рус.
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