КАБАНОВ: «Ярмоленко уже не тянет на роль лидера»

В четверг, 31 августа, в Стамбуле состоится повторный поединок квалификации Лиги конференций между «Бешикташем» и киевским «Динамо». Неделю назад в Бухаресте турецкий клуб вырвал победу – 3:2.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Тарас Кабанов рассказал, что может помочь сегодня динамовцам склонить чашу весов в свою сторону:

– Пока что шансы соперников на выход в следующий раунд расцениваю, как 50 на 50. Неделю назад в столице Румынии киевляне продемонстрировали один из лучших своих матчей за последние годы. Они заслуживали лучшей судьбы если бы не детские ошибки стопперов Попова и Сироты.

– В Стамбуле молодой украинской команде придется столкнуться с еще одним грозным соперником – 12 игроком «Бешикташа».

– Ничего страшного, в составе «Динамо» хватает игроков с немалым международным опытом выступлений, как в еврокубках, так и в составе национальной сборной. Конечно, в дебюте будет сложно привыкнуть к шуму на стамбульской арене и самый действенный аргумент заставить замолчать местных фанов - забитый гол. Надо постараться это сделать первыми.

– В составе «Динамо» снова будет отсутствовать Ярмоленко.

– Будем откровенны: пока Андрей не тянет на роль лидера. Наставник Мирча Луческу, скорее всего, рассчитывает на Ярмоленко, как на опытного игрока, который своими подсказками будет помогать молодым одноклубникам принимать правильные решения. Это также очень важно, но, как по мне, отсутствие Андрея - не большая потеря, в конце концов, убежден, не заменимых игроков не бывает.

– Кто же тогда на первых ролях в «Динамо»?

– Бущан, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский. Отсутствие кого-то из них было бы значительно заметнее.

– Говорят, что в случае непопадания в групповой этап Лиги конференций Мирча Луческу вынужден будет уйти в отставку.

– Я не в курсе договоренностей клубного руководства с румынским специалистом. Но, думаю, что даже в случае неудачи киевлян в Стамбуле, до оргвыводов дело не дойдет.