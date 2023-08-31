Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга US Open
31 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США.
Во втором раунде украинка сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №11 после матча Доулхайд / Мухаммад – Зигемунд / Звонарева. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла все матчи.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Мартины Тревизан (№58 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№9 WTA).
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