Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде украинка сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №11 после матча Доулхайд / Мухаммад – Зигемунд / Звонарева. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Мартины Тревизан (№58 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№9 WTA).

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