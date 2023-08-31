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  4. Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
31 августа 2023, 13:28 |
151
0

Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга US Open

31 августа 2023, 13:28 |
151
0
Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

31 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде украинка сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №11 после матча Доулхайд / Мухаммад – Зигемунд / Звонарева. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла все матчи.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Мартины Тревизан (№58 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№9 WTA).

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Источник Sport.ua
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