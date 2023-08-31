Чжан Чжичжэнь победой над Руудом вписал свое имя в историю тенниса Китая

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь (№67 АТР) во встрече 1/32 финала Открытого чемпионата США добился победы в пяти сетах над Каспером Руудом (№5 WTA) из Норвегии.

Как известно, соперники провели на корте 3 часа и 21 минуту.

Победив Рууда, Чжан Чжичжэнь стал первым в истории представителем Китая, кому удалось добиться победы в туре над игроком из топ-5 мирового рейтинга.

Напомним, что Чжан Чжичжэнь во 2-й раз в карьере и году вышел в третий раунд турнира серии Grand Slam. Ранее он доходил до 1/16 финала Ролан Гаррос, где уступил тому же Касперу Рууду в четырех партиях.