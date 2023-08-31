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US Open
31 августа 2023, 13:24 | Обновлено 31 августа 2023, 13:28
152
0

Чжан Чжичжэнь победой над Руудом вписал свое имя в историю тенниса Китая

Уроженец Шанхая совершил то, что ранее китайским теннисистам не удавалось

31 августа 2023, 13:24 | Обновлено 31 августа 2023, 13:28
152
0
Чжан Чжичжэнь победой над Руудом вписал свое имя в историю тенниса Китая
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжичжэнь

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь (№67 АТР) во встрече 1/32 финала Открытого чемпионата США добился победы в пяти сетах над Каспером Руудом (№5 WTA) из Норвегии.

Как известно, соперники провели на корте 3 часа и 21 минуту.

Победив Рууда, Чжан Чжичжэнь стал первым в истории представителем Китая, кому удалось добиться победы в туре над игроком из топ-5 мирового рейтинга.

Напомним, что Чжан Чжичжэнь во 2-й раз в карьере и году вышел в третий раунд турнира серии Grand Slam. Ранее он доходил до 1/16 финала Ролан Гаррос, где уступил тому же Касперу Рууду в четырех партиях.

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US Open 2023 Каспер Рууд Чжан Чжичжэнь
Источник ATP Tour
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