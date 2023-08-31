ВИДЕО. Финалист US Open 2022 вылетел с турнира от 67-й ракетки в 5 сетах

Прошлогодний финалист Открытого чемпионата США по теннису Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5) завершил выступления на американском мейджоре в 2023 году.

В 1/32 финала соревнований пятый номер рейтинга АТР в пяти сетах уступил представителю Китая Чжану Чжичжэню (АТР 67) за 3 часа и 21 минуту.

US Open 2023. 1/32 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [5] – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6

Это была вторая встреча теннисистов. Счет стал равным.

По итогам US Open Рууд выпадет из топ-8.

Чжан Чжичжэнь впервые в карьере обыграл соперника из первой пятерки. Китаец во 2-й раз в карьере и году вышел в третий раунд турнира Grand Slam. Ранее он доходил до 1/16 финала Ролан Гаррос, где и уступил Рууду в четырех партиях.

В третьем раунде американского мейджора Чжан встретится с Ринки Хидзикатой.