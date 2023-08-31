ФОТО. Челси презентовал выездной комплект формы

Клуб Михаила Мудрика «Челси» вместе со стоим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал выездной комплект формы на новый сезон. Он выполнен в темно-синем цвете с голубыми полосами, которые создают узор бриллианта.

Отметим, что домашний комплект формы «Челси» также синего цвета. Поэтому, вероятно, от лондонцев в ближайшее время стоит ждать еще как минимум одного комплекта формы в другой цветовой гамме.

Вчера «Челси» в матче Кубка лиги с трудом обыграл «Уимблдон» со счетом 2:1.