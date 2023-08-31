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  4. ФОТО. Челси презентовал выездной комплект формы
Англия
31 августа 2023, 12:46 |
362
0

ФОТО. Челси презентовал выездной комплект формы

У команды Михаила Мудрика будет два синих комплекта формы

31 августа 2023, 12:46 |
362
0
ФОТО. Челси презентовал выездной комплект формы
ФК Челси

Клуб Михаила Мудрика «Челси» вместе со стоим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал выездной комплект формы на новый сезон. Он выполнен в темно-синем цвете с голубыми полосами, которые создают узор бриллианта.

Отметим, что домашний комплект формы «Челси» также синего цвета. Поэтому, вероятно, от лондонцев в ближайшее время стоит ждать еще как минимум одного комплекта формы в другой цветовой гамме.

Вчера «Челси» в матче Кубка лиги с трудом обыграл «Уимблдон» со счетом 2:1.

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Челси фото игровая форма
Источник ФК Челси
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