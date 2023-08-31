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  4. Эдинсон КАВАНИ: «Словами не опишешь, что переживаешь в футболке «Боки»
Кубок Либертадорес
31 августа 2023, 12:55 |
219
0

Эдинсон КАВАНИ: «Словами не опишешь, что переживаешь в футболке «Боки»

Форвард «Боки Хуниорс» - про выход в полуфинал Кубка Либертадорес

31 августа 2023, 12:55 |
219
0
Эдинсон КАВАНИ: «Словами не опишешь, что переживаешь в футболке «Боки»
TyC Sports. Эдинсон Кавани

Форвард аргентинской «Боки Хуниорс» Эдинсон Кавани поделился эмоциями после выхода в полуфинал Кубка Либертадорес 2023.

«На этой стадии матчи всегда сложные, много разговоров. На «Бомбонере» мы были лучше, могли выиграть первый матч, но не получилось. Сегодня игра была более сбалансированная, но у нас были моменты, которыми мы снова не воспользовались. Но мы счастливы — абсолютно справедливо заслужили билет в полуфинал.

Сейчас нужно продолжать грести, продолжать кусаться, как я говорил неделю назад, и работать для того нас ждет — это будет что-то прекрасное. Словами не опишешь, что переживаешь в футболке «Боки». Слава Богу, что все идет хорошо и мы можем сделать еще один важный шаг», — сказал Кавани.

Напомним, что оба матча «Боки Хуниорс» и «Расинга» завершились вничью со счетом 0:0, но «Бока» выиграла серию пенальти со счетом 4:1 и сыграет против бразильского «Палмейраса».

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Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Эдинсон Кавани Расинг Авельянеда
Источник Tyc Sports
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