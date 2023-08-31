Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2023
31 августа французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 162) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.
В 1/32 финала американского мейджора француз сыграет против Андрея Рублева (АТР 8). Поединок состоится 3-м запуском на стадионе GRANDSTAND после матча Тревизан – Вондроушова. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисистов. Счет 1:1.
В следующем раунде USO победитель матча сыграет против Маттео Берреттини или Артура Риндеркнеха.
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