Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 162) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/32 финала американского мейджора француз сыграет против Андрея Рублева (АТР 8). Поединок состоится 3-м запуском на стадионе GRANDSTAND после матча Тревизан – Вондроушова. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисистов. Счет 1:1.

В следующем раунде USO победитель матча сыграет против Маттео Берреттини или Артура Риндеркнеха.

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