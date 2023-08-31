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  4. Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
31 августа 2023, 10:32 |
528
0

Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала US Open 2023

31 августа 2023, 10:32 |
528
0
Гаэль Монфис – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

31 августа французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 162) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису 2023.

В 1/32 финала американского мейджора француз сыграет против Андрея Рублева (АТР 8). Поединок состоится 3-м запуском на стадионе GRANDSTAND после матча Тревизан – Вондроушова. Ориентировочное время начала встречи – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисистов. Счет 1:1.

В следующем раунде USO победитель матча сыграет против Маттео Берреттини или Артура Риндеркнеха.

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Гаэль Монфис Андрей Рублев смотреть онлайн US Open 2023
Источник Sport.ua
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