Копа Судамерикана. Дефенса обыграла Ботафого и вышла в полуфинал

Аргентинская «Дефенса и Хустисия» вышла в полуфинал Копа Судамерикана 2023, обыграв в ответном матче четвертьфинала бразильский «Ботафого».

Дубль сделал форвард хозяев Николас Фернандес, который в каждом из таймов забил по голу. В первой половине игры Фернандес замкнул навес Гастона Тоньи, а в середине второго тайма снова забил головой, выиграв единоборство после навеса Алексиса Сото. Перед перерывом «Ботафого» смог сравнять счет, однако для того, чтобы убедиться, что мяч после сэйва вратаря «Дефенсы» Энрике Болоньи пересек линию ворот, рефери Джону Оспине пришлось обращаться за помощью к VAR.

В полуфинале «Дефенса» сыграет против победителя встречи между эквадорским «ЛДУ Кито» и бразильским «Сан-Паулу», который пройдет в пятницу, 1 сентября.

Напомним, что «Дефенса и Хустисия» выиграла Копа Судамерикана в 2020-м году.

Копа Судамерикана 2023

Четвертьфинал, ответный матч

Дефенса и Хустисия (Аргентина) – Ботафого (Бразилия) - 2:1 (1:1)

Голы: Н. Фернандес, 15, Н. Фернандес, 72 - Болонья (45+3, в свои ворота).

Первый матч - 1:1

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