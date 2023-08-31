Команда Днепр-1 30 августа провела тренировку в преддверии матча Лиги конференций против Спартака из Трнавы.

Речь Валерия Городова перед тренировкой «Днепра-1» на поле Кошицкой арены была короткой. Он отметил, что полностью поддерживает Дениса Мирошниченко, который на пресс-конференции сказал о настройках исключительно на победу. И добавил, что теперь осталось это намерение воплотить в жизнь.

Предматчевое занятие спортклубовцев традиционно состояло из нескольких игровых упражнений. А самым главным его признаком стало участие абсолютно всех футболистов, в том числе дисквалифицированных Сарапия и Когута, молодых Крапивцова и Гаджиева, не попавших в заявку. В Кошицу приехал и Адамюк, восстанавливающийся после травмы. В важный день команда проявляет единение и верит, что это должно стать одним из факторов успеха.

После тренировки футболисты вернулись в гостиницу, где завершают подготовку к матчу. Ответная игра Лиги конференций «Днепр-1» – «Спартак» Трнава состоится 31 августа в 21:00. В первой встрече в Трнаве зафиксирована ничья (1:1).

ФОТО. Что сказал Городов? Днепр-1 провел тренировку накануне матча ЛК