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  4. ФОТО. Что сказал Городов? Днепр-1 провел тренировку накануне матча ЛК
Лига конференций
31 августа 2023, 09:59 | Обновлено 31 августа 2023, 10:10
87
0

ФОТО. Что сказал Городов? Днепр-1 провел тренировку накануне матча ЛК

В первой игре со Спартаком из Трнавы была зафиксирована ничья со счетом 1:1

31 августа 2023, 09:59 | Обновлено 31 августа 2023, 10:10
87
0
ФОТО. Что сказал Городов? Днепр-1 провел тренировку накануне матча ЛК
СК Днепр-1

Команда Днепр-1 30 августа провела тренировку в преддверии матча Лиги конференций против Спартака из Трнавы.

Речь Валерия Городова перед тренировкой «Днепра-1» на поле Кошицкой арены была короткой. Он отметил, что полностью поддерживает Дениса Мирошниченко, который на пресс-конференции сказал о настройках исключительно на победу. И добавил, что теперь осталось это намерение воплотить в жизнь.

Предматчевое занятие спортклубовцев традиционно состояло из нескольких игровых упражнений. А самым главным его признаком стало участие абсолютно всех футболистов, в том числе дисквалифицированных Сарапия и Когута, молодых Крапивцова и Гаджиева, не попавших в заявку. В Кошицу приехал и Адамюк, восстанавливающийся после травмы. В важный день команда проявляет единение и верит, что это должно стать одним из факторов успеха.

После тренировки футболисты вернулись в гостиницу, где завершают подготовку к матчу. Ответная игра Лиги конференций «Днепр-1» – «Спартак» Трнава состоится 31 августа в 21:00. В первой встрече в Трнаве зафиксирована ничья (1:1).

ФОТО. Что сказал Городов? Днепр-1 провел тренировку накануне матча ЛК

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Спартак Трнава Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава Валерий Городов тренировка фото Денис Мирошниченко
Источник СК Днепр-1
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