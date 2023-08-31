Вечером 30 августа, за день до решающей битвы за выход в групповой раунд Лиги конференций против «Бешикташа», футболисты «Динамо» провели тренировку на домашней арене «черных орлов» – «Бешикташ Парк».

Предматчевой тренировке предшествовала регламентная пресс-конференция, во время которой Мирча Луческу и Владислав Ванат ответили на вопросы представителей СМИ.

Тренировка, согласно регламенту, не должна превышать час. Первые 15 минут традиционно были открыты для СМИ. Утром в день игры команда проводит разминку в зале отеля.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций между Бешикташем и Динамо начнется 31 августа в 21:00. В первой игре в Бухаресте победил клуб из Турции (3:2).

ФОТО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем против Бешикташа