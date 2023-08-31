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Лига конференций
31 августа 2023, 09:37 | Обновлено 31 августа 2023, 10:09
271
0

ФОТО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем против Бешикташа

Киевляне проиграли первый матч турецкому клубу в Бухаресте со счетом 2:3

31 августа 2023, 09:37 | Обновлено 31 августа 2023, 10:09
271
0
ФОТО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем против Бешикташа
ФК Динамо

Вечером 30 августа, за день до решающей битвы за выход в групповой раунд Лиги конференций против «Бешикташа», футболисты «Динамо» провели тренировку на домашней арене «черных орлов» – «Бешикташ Парк».

Предматчевой тренировке предшествовала регламентная пресс-конференция, во время которой Мирча Луческу и Владислав Ванат ответили на вопросы представителей СМИ.

Тренировка, согласно регламенту, не должна превышать час. Первые 15 минут традиционно были открыты для СМИ. Утром в день игры команда проводит разминку в зале отеля.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций между Бешикташем и Динамо начнется 31 августа в 21:00. В первой игре в Бухаресте победил клуб из Турции (3:2).

ФОТО. Динамо провело открытую тренировку перед матчем против Бешикташа

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Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Бешикташ - Динамо фото тренировка Мирча Луческу Владислав Ванат
Источник ФК Динамо Киев
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