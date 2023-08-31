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МЛС
Интер Майами
31.08.2023 02:30 – FT 0 : 0
Нэшвилл
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Major League Soccer
31 августа 2023, 10:15 |
748
0

Интер Майами – Нэшвилл – 0:0. No Kryvtsov – no party. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты поединка между клубами MLS

31 августа 2023, 10:15 |
748
0
Интер Майами – Нэшвилл – 0:0. No Kryvtsov – no party. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 31 августа состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный аргентинский форвард хозяев Лионель Месси впервые после переезда в США не смог отличиться результативным действием за «цаплей».

Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов остался вне заявки на этот поединок.

MLS. 31 августа

Интер Майами – Нэшвилл – 0:0

Видеообзор матча:

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Интер Майами Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор Лионель Месси Сергей Кривцов Major League Soccer (MLS)
Источник Sport.ua
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