В ночь на 31 августа состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный аргентинский форвард хозяев Лионель Месси впервые после переезда в США не смог отличиться результативным действием за «цаплей».

Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов остался вне заявки на этот поединок.

MLS. 31 августа

Интер Майами – Нэшвилл – 0:0