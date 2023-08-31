31.08.2023 02:30 – FT 0 : 0
Major League Soccer31 августа 2023, 10:15 |
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Интер Майами – Нэшвилл – 0:0. No Kryvtsov – no party. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты поединка между клубами MLS
31 августа 2023, 10:15 |
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В ночь на 31 августа состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Игра завершилась со счетом 0:0.
Звездный аргентинский форвард хозяев Лионель Месси впервые после переезда в США не смог отличиться результативным действием за «цаплей».
Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов остался вне заявки на этот поединок.
MLS. 31 августа
Интер Майами – Нэшвилл – 0:0
Видеообзор матча:
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