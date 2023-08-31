Месси не забил. Интер Майами сыграл в МЛС вничью с Нэшвиллом
Клуб из Флориды провел очередной календарный матч
Клуб «Интер Майами» в очередном матче календарного сезона МЛС выяснил отношения с «Нэшвиллом».
Поединок, который состоялся в Форт-Лодердейле, завершился вничью 0:0.
Лионель Месси отыграл все 90 минут встречи и отличиться результативными действиями не смог. Вне заявки «Интер Майами» на игру оказался украинский защитник Сергей Кривцов.
В турнирной таблице Восточной конференции лиги «Интер Майами» занимает 14-е место, имея в активе 22 очка. «Нэшвилл» идет 9-м с 39 пунктами.
4 сентября «Интер Майами» сыграет с «Лос-Анджелесом».
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