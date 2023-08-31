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  4. Месси не забил. Интер Майами сыграл в МЛС вничью с Нэшвиллом
Major League Soccer
31 августа 2023, 04:48 | Обновлено 31 августа 2023, 05:01
154
0

Месси не забил. Интер Майами сыграл в МЛС вничью с Нэшвиллом

Клуб из Флориды провел очередной календарный матч

31 августа 2023, 04:48 | Обновлено 31 августа 2023, 05:01
154
0
Месси не забил. Интер Майами сыграл в МЛС вничью с Нэшвиллом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (справа)

Клуб «Интер Майами» в очередном матче календарного сезона МЛС выяснил отношения с «Нэшвиллом».

Поединок, который состоялся в Форт-Лодердейле, завершился вничью 0:0.

Лионель Месси отыграл все 90 минут встречи и отличиться результативными действиями не смог. Вне заявки «Интер Майами» на игру оказался украинский защитник Сергей Кривцов.

В турнирной таблице Восточной конференции лиги «Интер Майами» занимает 14-е место, имея в активе 22 очка. «Нэшвилл» идет 9-м с 39 пунктами.

4 сентября «Интер Майами» сыграет с «Лос-Анджелесом».

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Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Нэшвилл (MLS)
Источник Sport.ua
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