Месси не забил. Интер Майами сыграл в МЛС вничью с Нэшвиллом

Клуб «Интер Майами» в очередном матче календарного сезона МЛС выяснил отношения с «Нэшвиллом».

Поединок, который состоялся в Форт-Лодердейле, завершился вничью 0:0.

Лионель Месси отыграл все 90 минут встречи и отличиться результативными действиями не смог. Вне заявки «Интер Майами» на игру оказался украинский защитник Сергей Кривцов.

В турнирной таблице Восточной конференции лиги «Интер Майами» занимает 14-е место, имея в активе 22 очка. «Нэшвилл» идет 9-м с 39 пунктами.

4 сентября «Интер Майами» сыграет с «Лос-Анджелесом».