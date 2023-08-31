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Брюгге
31.08.2023 21:30 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Осасуна
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Лига конференций
31 августа 2023, 08:42 |
96
0

Брюгге – Осасуна. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 31 августа в 21:30 по Киеву

31 августа 2023, 08:42 |
96
0
Брюгге – Осасуна. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на «Ян Брейдел» пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Брюгге» встретится с «Осасуной». Старт поединка намечен на 21:30 по киевскому времени

Брюгге

Команда достаточно успешно играла в конце прошлого и начале этого десятилетия, оформив в 2016-2022 годах 5 чемпионских титулов. Но в прошлом сезоне был провал в виде падения на 4-е место в Жупилер-Лиге, пусть и в сочетании с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Поднимать назад черно-синих переманили из Стандард (Льеж) Ронни Дейлу. И пока что у норвежца на новом месте хорошо получилось - с ним набрали 10 очков из 12 на внутренней арене. Ну, а на международной пришлось амбициозным бельгийцам играть сейчас только в Лиге конференций. Там получилось последовательно пройти Орхус (3-0 дома и 0-1 в Дании) и Акурейри (дважды по 5-1), да и в Испании получилось вырвать победу 2-1, сделав серьезный шаг к общему успеху.

Осасуна

Клуб - безусловно тренерский проект, в котором очень многое завязано на персоне тренера, Ягобы Аррасате. Тот поднял в очередной раз красных из Сегунды, и для начала превратил их в крепкого середняка Примеры. А потом, в прошлом сезоне, вышло совершить новый качественный шаг вперед, в виде завоевание 7-го места в итоговой турнирной таблице Ла Лиги в сочетании с выходом в финал кубка страны - правда, там памплонцы проиграли мадридскому Реалу. Новый сезон команда начала неплохо, обыграв и Сельту, и Валенсию, правда, в сочетании с 0-2 дома в дерби с Атлетиком. А вот возвращение в еврокубки не задалось. Казалось, дома Чими Авила хотя бы сровнял счет на 78-й минуте, но сразу же Де Кейпер возобновил статус-кво, оформив итоговые 2-1 в пользу гостей из Бельгии.

Статистика личных встреч

Осасуна - редкий гость еврокубков. Так что не удивительно, что до прошлого четверга она не пересекалась с Брюгге.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что испанцы смогут, да и захотят, переломить ход поединка. Ставим на еще 1 победу опытных бельгийцев (коэффициент - 1,97).

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Брюгге Осасуна Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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