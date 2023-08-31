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31.08.2023 21:00 2-й матч. Результат первого матча 4:1 - : -
Лудогорец
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Лига Европы
31 августа 2023, 08:23 |
45
0

Аякс – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 31 августа в 21:00 по Киеву

31 августа 2023, 08:23 |
45
0
Аякс – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на «Йохан Кройфф Арена» пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Аякс» встретится с «Лудогорцем». Старт поединка намечен на 21:00 по киевскому времени

Аякс

Команда снова утратила позиции - тен Хаг брал в 2021-м и 2022-м годах, но потом ушел, в МЮ. Заменить Эрика безболезненно не получилось, впрочем, не забываем и о том, как из Амстердама уходили и менеджеры во главе с Овермарсом, и игроки. Как итог, прошлый сезон закончили только 3-ми в Эредивизии, ниже и Фейеноорда, и ПСВ. Более того, летом снова продали ряд звезд: Тимбер, Басси, Эдсон Альварес, Дарами, а сейчас - и Кудуса, кроме того, свободным агентом в Фенербахче перебрался Тадич. Да, хватает и новичков, но пока что новый наставник, Морис Стейн, справляется не лучшим образом. Стартовали в чемпионате с 4-1 против Хераклеса, но уже с Эксельсиором не без труда смогли отыграться хотя бы на ничью. Зато в Разграде получилось разгромить Лудогорец. Там хет-трик оформил Кудус, но уже после этого парня успели продать в Вест Хэм - за него получили почти 42 миллиона.

Лудогорец

Клуб в прошлом сезоне с неожиданно большими проблемами, но в очередной раз все-таки защитил чемпионский титул в родной Болгарии. Но если это и было определенным звоночком, то его в Разграде не расслышали, что аукается летом в еврокубках. В Лиге чемпионов начиналось все с 0-2 с Балкани. Косоваров еще разгромили в ответном поединке, еще и 4:0, но потом гранд вылетел из-за неудачи с Олимпией. Проигрывали подопечные Ивайло Петева и в Лиге Европы, но после 1-2 в Казахстане получилось разгромить дома 5-1 Астану, пройдя дальше. Но, кажется, после разгрома на своем поле от аяксидов остается только надежда хлопнуть дверью.

Статистика личных встреч

24-го августа голландский гранд впервые летал в Разград.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом голландцев. Но поединок уже превратился в формальность, так что можно просто предвкушать новый зрелищный матч и итоговые тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,98).

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Лудогорец Аякс Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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