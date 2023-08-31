Луганская «Заря» за день до поединка еврокубков приняла участие в традиционных предматчевых мероприятиях.

30 августа «Заря» провела пресс-конференцию и тренировки на стадионе «Люблин Арена», первые 15 минут были открыты для прессы.

Также коуч Младен Бартулович и полузащитник Алексей Хахлев поделились с журналистами своим мнением в преддверии игры.

Ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против «Славии» из Праги пройдет 31 августа в 20:00 в польском Люблине.

Первая игра неделей ранее завершилась в пользу команды из Праги (2:0), и луганская команда будет пытаться отыграть фору в 2 мяча.

Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший попадет в группу Лиги конференций.

ВИДЕО. Заря провела в Люблине тренировку накануне матча со Славией