ВИДЕО. Заря провела в Люблине тренировку накануне матча со Славией
Луганская команда в матче Q4 Лиги Европы постарается отыграть фору в 2 мяча
Луганская «Заря» за день до поединка еврокубков приняла участие в традиционных предматчевых мероприятиях.
30 августа «Заря» провела пресс-конференцию и тренировки на стадионе «Люблин Арена», первые 15 минут были открыты для прессы.
Также коуч Младен Бартулович и полузащитник Алексей Хахлев поделились с журналистами своим мнением в преддверии игры.
Ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы против «Славии» из Праги пройдет 31 августа в 20:00 в польском Люблине.
Первая игра неделей ранее завершилась в пользу команды из Праги (2:0), и луганская команда будет пытаться отыграть фору в 2 мяча.
Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший попадет в группу Лиги конференций.
ВИДЕО. Заря провела в Люблине тренировку накануне матча со Славией
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