Мбаппе готов к многолетнему контракту с ПСЖ
Француз хочет долго играть за столичный клуб
Нападающий Килиан Мбаппе готов продлить свой нынешний контрактный договор с парижским «ПСЖ».
Как утверждает французский журналист Марко Контерио, клуб и игрок имеют договоренность по контракту сроком до 2026 года. Также в соглашении будут прописаны отступные, которые активируются в 2024 году.
Мбаппе, как известно, ранее заявлял, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и был готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. По этой причине он был выведен из состава команды во время предсезонной подготовки.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» предпримет еще одну попытку подписать Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К новому наставнику «горняков» есть серьезные вопросы относительно количества карточек в его команде
«Карпаты» заплатят «Александрии» за трансфер защитника 585 тысяч евро