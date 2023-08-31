Мбаппе готов к многолетнему контракту с ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе готов продлить свой нынешний контрактный договор с парижским «ПСЖ».

Как утверждает французский журналист Марко Контерио, клуб и игрок имеют договоренность по контракту сроком до 2026 года. Также в соглашении будут прописаны отступные, которые активируются в 2024 году.

Мбаппе, как известно, ранее заявлял, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и был готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. По этой причине он был выведен из состава команды во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» предпримет еще одну попытку подписать Мбаппе.