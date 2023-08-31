Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе готов к многолетнему контракту с ПСЖ
Франция
31 августа 2023, 03:35 | Обновлено 31 августа 2023, 03:44
95
0

Мбаппе готов к многолетнему контракту с ПСЖ

Француз хочет долго играть за столичный клуб

31 августа 2023, 03:35 | Обновлено 31 августа 2023, 03:44
95
0
Мбаппе готов к многолетнему контракту с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе готов продлить свой нынешний контрактный договор с парижским «ПСЖ».

Как утверждает французский журналист Марко Контерио, клуб и игрок имеют договоренность по контракту сроком до 2026 года. Также в соглашении будут прописаны отступные, которые активируются в 2024 году.

Мбаппе, как известно, ранее заявлял, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и был готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. По этой причине он был выведен из состава команды во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» предпримет еще одну попытку подписать Мбаппе.

По теме:
ПСЖ подписал форварда Лиона
ПСЖ предложил 45 миллионов за звезду молодежной сборной Франции
Требует переход в ПСЖ. Форвард Айнтрахта отказался тренироваться
ПСЖ Килиан Мбаппе
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что с дисциплиной, Патрик?
Футбол | 30 августа 2023, 08:24 7
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?

К новому наставнику «горняков» есть серьезные вопросы относительно количества карточек в его команде

ОФИЦИАЛЬНО. Бабогло стал футболистом Карпат. Названа сумма трансфера
Футбол | 30 августа 2023, 23:23 3
ОФИЦИАЛЬНО. Бабогло стал футболистом Карпат. Названа сумма трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Бабогло стал футболистом Карпат. Названа сумма трансфера

«Карпаты» заплатят «Александрии» за трансфер защитника 585 тысяч евро

Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Теннис | 30.08.2023, 06:15
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Коко Гофф уверенно обыграла 16-летнюю Андрееву на US Open
Теннис | 30.08.2023, 20:42
Коко Гофф уверенно обыграла 16-летнюю Андрееву на US Open
Коко Гофф уверенно обыграла 16-летнюю Андрееву на US Open
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Футбол | 30.08.2023, 07:35
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
29.08.2023, 06:09
Другие виды
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 19
Футбол
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 5
Теннис
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 4
Теннис
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем