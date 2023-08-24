Реал предпримет еще одну попытку подписать Мбаппе
Форвард еще может покинуть «ПСЖ»
Мадридский «Реал» предпримет еще одну попытку подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.
По их информации, это состоится в последние дни летнего трансферного окна. «ПСЖ» хочет получить за своего игрока 150 миллионов евро.
Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год, летом 2024 года. Ранее сообщалось о том, что стороны договорились по поводу нового соглашения, именно это и было главным условием для возвращения 24-летнего футболиста в состав чемпионов Франции.
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