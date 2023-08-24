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Испания
24 августа 2023, 11:21 |
349
0

Реал предпримет еще одну попытку подписать Мбаппе

Форвард еще может покинуть «ПСЖ»

24 августа 2023, 11:21 |
349
0
Реал предпримет еще одну попытку подписать Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» предпримет еще одну попытку подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, это состоится в последние дни летнего трансферного окна. «ПСЖ» хочет получить за своего игрока 150 миллионов евро.

Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год, летом 2024 года. Ранее сообщалось о том, что стороны договорились по поводу нового соглашения, именно это и было главным условием для возвращения 24-летнего футболиста в состав чемпионов Франции.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы
Источник Footmercato
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