Реал предпримет еще одну попытку подписать Мбаппе

Мадридский «Реал» предпримет еще одну попытку подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, это состоится в последние дни летнего трансферного окна. «ПСЖ» хочет получить за своего игрока 150 миллионов евро.

Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год, летом 2024 года. Ранее сообщалось о том, что стороны договорились по поводу нового соглашения, именно это и было главным условием для возвращения 24-летнего футболиста в состав чемпионов Франции.