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Франция
21 августа 2023, 23:19 | Обновлено 21 августа 2023, 23:29
379
0

Источник: Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи близок к компромиссу с футболистом

21 августа 2023, 23:19 | Обновлено 21 августа 2023, 23:29
379
0
Источник: Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с клубом из Парижа, информирует The Times.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи близок к компромиссу со звездным футболистом.

Текущим контракт действует до лета 2024 года, а новый договор будет сроком до лета 2025 года.

«ПСЖ» хочет выручить за трансфер звездного футболиста не менее 180 млн евро, и главным претендентов на трансфер является мадридский «Реал».

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Килиан Мбаппе ПСЖ продление контракта Нассер Аль-Хелаифи
Источник The Times
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