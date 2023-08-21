Источник: Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с клубом из Парижа, информирует The Times.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи близок к компромиссу со звездным футболистом.

Текущим контракт действует до лета 2024 года, а новый договор будет сроком до лета 2025 года.

«ПСЖ» хочет выручить за трансфер звездного футболиста не менее 180 млн евро, и главным претендентов на трансфер является мадридский «Реал».