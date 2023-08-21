Франция21 августа 2023, 23:19 | Обновлено 21 августа 2023, 23:29
379
0
Источник: Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ
Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи близок к компромиссу с футболистом
21 августа 2023, 23:19 | Обновлено 21 августа 2023, 23:29
379
0
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с клубом из Парижа, информирует The Times.
Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи близок к компромиссу со звездным футболистом.
Текущим контракт действует до лета 2024 года, а новый договор будет сроком до лета 2025 года.
«ПСЖ» хочет выручить за трансфер звездного футболиста не менее 180 млн евро, и главным претендентов на трансфер является мадридский «Реал».
Читайте также:ПСЖ удивлен отсутствием предложений по Мбаппе
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2023, 12:15 8
Возглавить команду должен Гонсало Гарсия
Футбол | 21 августа 2023, 20:27 0
Гонсало Гарсия не возглавил «Зарю» из-за вопросов гарантий безопасности
Футбол | 21.08.2023, 17:59
Футбол | 21.08.2023, 08:39
Футбол | 21.08.2023, 06:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2023, 13:31 103
20.08.2023, 11:57 1
20.08.2023, 06:35 19
20.08.2023, 04:47 4
20.08.2023, 18:58 118
20.08.2023, 12:30 21
21.08.2023, 22:35