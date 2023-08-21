ПСЖ удивлен отсутствием предложений по Мбаппе

Руководство «ПСЖ» удивлено тем, что «Реал» не делает официальных предложений по трансферу Килиана Мбаппе. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «ПСЖ» готов продать Мбаппе за 250 миллионов евро. Ранее уже сообщалось о том, что «Реал» больше не будет подписывать игроков нынешним летом. Более того: если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ», то «Реал» откажется от любых попыток подписать игрока в будущем.

Напомним, ранее Мбаппе сумел помириться с руководством «ПСЖ» и вернуться к работе с первой командой. Но по поводу нового контракта стороны между собой еще не договорились.