Зинченко назвал самого неудобного оппонента в своей карьере
Украинец выделил одного топ-игрока, которому когда-либо противостоял
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, против какого игрока в своей карьере ему было сложнее всего играть.
«Мохамед Салах. Он такой резкий, быстрый и сильный, и он может идти в обе стороны – влево и вправо. Я бы сказал, что никогда не ожидаешь того, что он собирается сделать. Если вы дадите ему пространство, и он ворвется в это пространство, остановить его будет очень тяжело», – заявил Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.
Напомним, ранее Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ.
Александр Зинченко, как известно, с лета прошлого года защищает цвета лондонского «Арсенала», подписав контракт до 2026 года.
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