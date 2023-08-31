Зинченко назвал самого неудобного оппонента в своей карьере

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, против какого игрока в своей карьере ему было сложнее всего играть.

«Мохамед Салах. Он такой резкий, быстрый и сильный, и он может идти в обе стороны – влево и вправо. Я бы сказал, что никогда не ожидаешь того, что он собирается сделать. Если вы дадите ему пространство, и он ворвется в это пространство, остановить его будет очень тяжело», – заявил Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Напомним, ранее Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ.

Александр Зинченко, как известно, с лета прошлого года защищает цвета лондонского «Арсенала», подписав контракт до 2026 года.