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  4. Зинченко назвал самого неудобного оппонента в своей карьере
Англия
31 августа 2023, 02:53 | Обновлено 31 августа 2023, 03:01
163
0

Зинченко назвал самого неудобного оппонента в своей карьере

Украинец выделил одного топ-игрока, которому когда-либо противостоял

31 августа 2023, 02:53 | Обновлено 31 августа 2023, 03:01
163
0
Зинченко назвал самого неудобного оппонента в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Мохамед Салах (справа)

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, против какого игрока в своей карьере ему было сложнее всего играть.

«Мохамед Салах. Он такой резкий, быстрый и сильный, и он может идти в обе стороны – влево и вправо. Я бы сказал, что никогда не ожидаешь того, что он собирается сделать. Если вы дадите ему пространство, и он ворвется в это пространство, остановить его будет очень тяжело», – заявил Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Напомним, ранее Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ.

Александр Зинченко, как известно, с лета прошлого года защищает цвета лондонского «Арсенала», подписав контракт до 2026 года.

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Александр Зинченко Мохамед Салах
Источник Sport.ua
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