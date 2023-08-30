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Англия
30 августа 2023, 06:34 | Обновлено 30 августа 2023, 06:38
147
0

Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ

Украинец выделил партнера по лондонскому «Арсеналу»

30 августа 2023, 06:34 | Обновлено 30 августа 2023, 06:38
147
0
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказал мнение о лучших опорных полузащитниках Английской Премьер-лиги.

«Самый недооцененный игрок АПЛ? Думаю, это Томас Парти.

Каземиро? Не могу сказать ничего плохого о Каземиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – пять трофеев Лиги чемпионов говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Томас.

У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Парти и Родри. Это непростая задача. Фернандиньо я видел еще с детства, когда был в академии «Шахтера», он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас… Я даже не знаю…

Родри идеально вписывается в систему «Сити». Если вы уберете его из состава – это уже будет совсем другая команда, потому что он в ней – главная деталь. Я считаю, что именно эта позиция самая трудная для игры, и Родри отлично подходит для нее», – заявил Зинченко.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Родри Томас Парти Фернандиньо
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