Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказал мнение о лучших опорных полузащитниках Английской Премьер-лиги.

«Самый недооцененный игрок АПЛ? Думаю, это Томас Парти.

Каземиро? Не могу сказать ничего плохого о Каземиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – пять трофеев Лиги чемпионов говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Томас.

У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Парти и Родри. Это непростая задача. Фернандиньо я видел еще с детства, когда был в академии «Шахтера», он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас… Я даже не знаю…

Родри идеально вписывается в систему «Сити». Если вы уберете его из состава – это уже будет совсем другая команда, потому что он в ней – главная деталь. Я считаю, что именно эта позиция самая трудная для игры, и Родри отлично подходит для нее», – заявил Зинченко.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна.