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Англия
29 августа 2023, 04:14 | Обновлено 29 августа 2023, 04:17
136
0

Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна

Александр Зинченко в их число не входит

29 августа 2023, 04:14 | Обновлено 29 августа 2023, 04:17
136
0
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
ФК Арсенал Лондон. Роб Холдинг

Лондонский «Арсенал» планирует существенно почистить свой состав, продав игроков, на которых не рассчитывает главный тренер Микель Артета.

Команду могут покинуть Фоларин Балоган, Роб Холдинг, Нуну Тавареш, Локонга, Николя Пепе и Седрик Соареш.

Наиболее близким к уходу является Балоган. Как сообщил Фабрицио Романо, трансфер игрока во французский «Монако» уже завершен.

Украинец Александр Зинченко, играющий за Арсенал, входит в планы Артеты, его продавать никто не собирается. Более того, в «Реал Сосьедад» был отдан в аренду до конца сезона конкурент Александра Киран Тирни.

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Арсенал Лондон Фоларин Балоган Роб Холдинг Нуну Тавареш Альберт Самби Локонга Николя Пепе Седрик Соареш трансферы АПЛ
Источник Football London
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