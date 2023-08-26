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Франция
26 августа 2023, 16:25 |
642
0

Монако приобрел форварда Арсенала

Фоларин Балогун переходит в чемпионат Франции

26 августа 2023, 16:25 |
642
0
Монако приобрел форварда Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фалорин Балоган

Форвард английского «Арсенала» Фоларин Балоган переходит в «Монако» из чемпионата Франции, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер 22-летнего американца «Монако» заплатит 40 миллоинов евро и бонусы. Также сделка включает в себя процент от следующей продажи, а сам Балоган подпишет с «Монако» долгосрочный контракт. На этой неделе форвард пройдет медосмотр.

Прошлый сезон Фоларин Балоган провел в аренде во французском «Реймсе», за который сыграл 39 матчей, забил 22 гола и сделал две результативные передачи.

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Монако Арсенал Лондон Лига 1 Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Фабрицио Романо Фоларин Балоган
Источник Фабрицио Романо
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