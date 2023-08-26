Монако приобрел форварда Арсенала
Фоларин Балогун переходит в чемпионат Франции
Форвард английского «Арсенала» Фоларин Балоган переходит в «Монако» из чемпионата Франции, сообщает Фабрицио Романо.
За трансфер 22-летнего американца «Монако» заплатит 40 миллоинов евро и бонусы. Также сделка включает в себя процент от следующей продажи, а сам Балоган подпишет с «Монако» долгосрочный контракт. На этой неделе форвард пройдет медосмотр.
Прошлый сезон Фоларин Балоган провел в аренде во французском «Реймсе», за который сыграл 39 матчей, забил 22 гола и сделал две результативные передачи.
🔴⚪️✅🇫🇷 #ASMonaco https://t.co/Vu3CW48Vc1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023
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